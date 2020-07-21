Двое украинских военнослужащих получили ранения в ходе обстрела у Павлополя

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения вследствие обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения», — сказано в сообщении.



Отмечается, что военнослужащих доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.



«В ответ на действие противника украинские военные применили имеющиеся огневые средства и дали достойный отпор. Потери противника уточняются», — резюмировали в штабе.

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 17 раз открывали огонь, в результате чего погиб украинский военнослужащий, еще один был ранен.