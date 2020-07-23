В Полтаве злоумышленник обменял взятого в заложники полицейского на начальника уголовного розыска

В Полтаве злоумышленник с гранатой отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника управления уголовного розыска полиции в Полтавской области. Об этом сообщили в Нацполиции.



«После переговоров, злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УГРО ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями транспортном средстве в направлении выезда из города», — говорится в сообщении.



В настоящее время продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.



Вместе с тем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что переговоры с злоумышленником продолжаются, а полиция ввела в действие спецоперацию «Гром».



По данным местного издания «Полтавщина», захватчику предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111, который сейчас движется в направлении Киева.

Сегодня утром в Полтаве угонщик автомобиля взял в заложники полицейского при попытке задержания и угрожал правоохранителя гранатой.