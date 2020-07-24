В ООН прокомментировали договоренности по прекращению огня на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш отреагировал на достижение в рамках ТКГ договоренности об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил представитель миссии Украины при ООН Олег Николенко.



«Генеральный секретарь принимает во внимание договоренность, достигнутую в ходе заседания Трехсторонней контактной группы о дополнительных мерах, направленных на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня на Востоке Украины. Он призывает все стороны полностью соблюдать согласованных условий и направить усилия на защиту гражданских лиц, продолжающих больше страдать от продолжающихся боевых действий», — говорится в сообщении на странице Николенко.



Чиновник также передает, что генсек призвал стороны принимать дальнейшие меры в этом духе с целью придания нового импульса в реализации Минских соглашений и установления мира на Донбассе.

Напомним, 22 июля стороны в Трехсторонней контактной группе подписали дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Ожидается, что с понедельника 27 июля вступят в силу приказы военного командования Украины и поддерживаемых РФ группировок «ДНР» и «ЛНР» о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.



На этом же заседании ТКГ договорились об открытии двух новых КПВВ в Золотом и Счастье в Луганской области. Новые понкты пропуска должны заработать не позднее 10 ноября 2020 года.