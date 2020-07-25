Штаб ООС зафиксировал 9 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе

В зоне боевых действий на Донбассе 24 июля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи Старогнатовки боевики трижды применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.



Также они обстреляли позиции украинских военных вблизи Гнутово, Лебединского, Пишевика и Широкино, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», боевики открывали огонь в сторону позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия около Новотошковского и Хутора Вольный.



«За прошедшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было», — отметили в штабе.



С начала суток, 25 июля, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.



В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм неподалеку Опытного. Также они задействовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы вблизи Водяного.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа на заседании приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Они вступят в силу с 27 июля.



Эти меры включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.