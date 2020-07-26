Гендиректор «Шахтера» назвал причину ухода Луческу в 2016 году

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что Мирча Луческу исчерпал себя в донецком клубе как главный тренер, поэтому с ним расстались в 2016 году.



«По большому счету Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошел вверх, а он остался на том же уровне», — сказал Палкин в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, за полгода до конца контракта с Луческу президент «Шахтера» Ринат Ахметов поручил найти варианты по будущему тренеру. «Это решение было продуманным, президент знал, на что идет», — подчеркнул Палкин.

23 июля Луческу возглавил киевское «Динамо». Против его назначения публично выступили ультрас столичного клуба.



Президент «Динамо» Игорь Суркис сказал болельщикам, что Луческу якобы выгнали из «Шахтера» и он затаил обиду. Поэтому румынский тренер стремится доказать владельцу донецкого клуба Ринату Ахметову, что он был неправ, и обыграть «Шахтер».