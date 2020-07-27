СМИ: Луческу отказался тренировать киевское «Динамо»

Мирча Луческу отказался тренировать киевское «Динамо» после того, как возглавил клуб 23 июля. Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.



Отмечается, что Луческу отказался работать в «Динамо» из-за того, что против его назначения выступили киевские ультрас.



«Благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и сделанное предложение. Но я не смогу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде», — говорится в письме румынског специалиста, которое оказалось в распоряжении издания.



По словам Луческу, он «никогда не был трусом». «Как доказательство — переходы из "Галатасарая" в "Бешикташ" или из бухарестского "Динамо" в "Рапид". Фаны этих клубов тоже имеют серьезную вражду. Но они смогли меня принять с распростертыми объятьями. Мне удалось с их поддержкой выиграть титулы в этих странах», — написал он.



Тренер добавил, что не может согласиться с тем, что фанаты «действуют против интересов клуба». Также Луческу заверил, что его переход в «Динамо» не имел никакого отношения к зарплате. «Деньги — последнее, что меня интересовало», — добавил он.



По его словам, он хотел вернуться в футбол, в Украину. «Снова попасть в эту атмосферу непредсказуемого и волнующего футбола. «Я хотел соревноваться, как и много лет назад, чтобы пустить ток по трибунам. Украина этого заслуживает», — резюмировал Луческу.



Вице-президент «Динамо» Алексей Семененко отказался комментировать информацию о возможной отставке Луческу изданию FootBoom. «Пока потерпите», — добавил он.

23 июля Луческу возглавил киевское «Динамо». Против его назначения публично выступили ультрас столичного клуба. Луческу тренировал донецкий «Шахтер» с 2004 по 2016 год и стал самым успешным тренером в истории «горняков».



Президент «Динамо» Игорь Суркис сказал болельщикам, что Луческу якобы выгнали из «Шахтера» и он затаил обиду. Поэтому румынский тренер стремится доказать владельцу донецкого клуба Ринату Ахметову, что он был неправ, и обыграть «Шахтер».