У Луческу опровергли информацию об его уходе из «Динамо»

Футбольный агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, опроверг информацию об уходе его клиента с поста главного тренера киевского «Динамо». Об этом он сказал в комментарии «РИА Новости».



«Это была личная переписка между ним и (президентом "Динамо") Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Луческу — главный тренер "Динамо". Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже», — сказал агент.



Президент «Динамо» Игорь Суркис, комментируя информацию об уходе Луческу из клуба, заявил следующее: «Все нормально. У "Динамо" есть тренер».



Бывший тренер донецкого «Шахтер» Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Против его назначения публично выступили ультрас столичного клуба. Луческу тренировал донецкий «Шахтер» с 2004 по 2016 год и стал самым успешным тренером в истории «горняков».