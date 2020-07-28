У Зеленского заявили, что перемирие на Донбассе работает, несмотря на единичные обстрелы

Режим прекращения огня на Донбассе работает, новые обстрелы не несут системного характера. Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента в комментарии «РБК-Украина».



В ОП отметили, что одиночные обстрелы, которые происходят на Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, — это распространенные случаи в любой зоне военных действий.



«Они не несут системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс», — подчеркнули на Банковой.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.



В первый день перемирия пророссийские боевики на Донбассе трижды стреляли по позициям украинских военных.