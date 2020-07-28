Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб зафиксировал три обстрела на Донбассе с начала перемирия

28 июля 2020, 08:03

Штаб зафиксировал три обстрела на Донбассе с начала перемирия

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе трижды стреляли по позициям украинских военных, нарушая тем самым режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там добавили, что украинские военные огонь в ответ не открывали. Потерь среди военнослужащих в результате обстрелов нет.

В частности, в районе населенного пункта Водяное боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Пивденного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще одно нарушение украинской стороной зафиксировано у Новомихайловки. Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов боевики совершили минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

По данным штаба, с начала текущих суток обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано.

В пресс-центре также подчеркнул, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и «находятся наготове к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника».

С 27 июля на Донбассе начался режим полного прекращения огня. 

На прошлой неделе Трехсторонняя контактная группа приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением перемирия. Они включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.

Стороны обязались соблюдать «режим тишины», но заявили, что оставляют за собой право открывать ответный огонь.

Смотрите также:

ТЕГИ

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:34
«ДНР» заявила о 21 заболевшем коронавирусом и двух умерших за сутки
10:08
Шанс на мир, демонтаж Шевченко в Луганске, работа КПВВ. Дайджест ►
14:10
«ДНР» на день возобновила пропуск людей через КПВВ: ситуация в понедельник
13:05
«ДНР» рассматривает возможность открытия КПВВ «Еленовка» три раза в неделю
12:07
Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия
11:42
На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье
08:50
«Воде Донбасса» удалось восстановить две магистрали канала под Горловкой
22:33
Донбасс. Итоги недели 20-26 июля
13:52
ВСУ и группировки «Л-ДНР» заявили о готовности к прекращению огня на Донбассе
13:13
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 27 июля
12:07
Правозащитники: В Антраците 4 месяца назад исчез местный житель
11:15
В ОРДЛО заявили об одной смерти от коронавируса и пяти новых заболевших
20:25
Кто против Пушилина в «ДНР»? Как расправляются с внутренней оппозицией ►
16:36
Возле Донецка возник масштабный пожар, в небо поднялось облако ядовитого дыма
12:34
За 24 июля КПВВ в сторону Донецка пересекли 175 человек, в обратную — 208
все новости
13:48
Коронавирусом в ВСУ болеют 160 человек
13:09
Кучма вышел из переговоров по Донбассу
12:40
Командир полка Кадырова признал, что его сослуживец воевал в Украине
11:41
«Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса. Он остается главным тренером
11:10
Депутат «Слуги народа» Гетманцев заразился коронавирусом
10:34
«ДНР» заявила о 21 заболевшем коронавирусом и двух умерших за сутки
10:30
В Северодонецке — новый случай COVID-19
10:08
Шанс на мир, демонтаж Шевченко в Луганске, работа КПВВ. Дайджест ►
09:58
В Чехии будут судить белоруса за участие в боях на Донбассе на стороне «ДНР»
09:40
Украинский переговорщик в ТКГ прокомментировал нарушение перемирия на Донбассе
09:08
За сутки коронавирус выявили у 919 человек в Украине
08:03
Штаб зафиксировал три обстрела на Донбассе с начала перемирия
23:57
На шахте в Луганской области погиб горняк
22:38
Резников: Украина надеется на возвращение офицеров РФ к контролю режима «тишины» на Донбассе
22:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
ВИДЕО
Шанс на мир, демонтаж Шевченко в Луганске, работа КПВВ. Дайджест ►
28 июля, 10:08
Как работают КПВВ на Донбассе сегодня ►
27 июля, 17:31
Кто против Пушилина в «ДНР»? Как расправляются с внутренней оппозицией ►
25 июля, 20:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция