Разумков: Местные выборы пройдут в прифронтовых районах Донбасса при гарантиях безопасности

Местные выборы в Донецкой и Луганской областях состоятся и в прифронтовых населенных пунктах при условиях обеспечения гарантий безопасности. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



«Если мы говорим о подходах военно-гражданских администраций... Если будет возможность, я уверен они будут помогать и делать все возможное, чтобы выборы состоялись, если нет, если это ставит под риск жизнь и здоровье людей, выборы того не стоят», — сказал Разумков на брифинге на КПВВ «Майорск» в Донецкой области, передает «Интерфакс-Украина».



Спикер парламента подчеркнул, что выборы могут пройти при соблюдении определенных условий — это демократия, свободное волеизъявление и безопасность.



«Это три основные позиции, которые должны быть при проведении любых выборов, как в Киеве и во Львове, так и на территориях прифронтовых. Я сторонник того, что если есть хотя бы малейшая возможность проведения выборов, их надо проводить, однако в пользу политическому пиара этого делать нельзя», — резюмировал Разумков.

Верховная Рада 15 июля приняла постановление о проведении местных выборов 25 июля. В Донецкой и Луганской областях выборы состоятся только на подконтрольной властям территории. При этом голосование в областные советы проводиться не будет.