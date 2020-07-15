Рада назначила местные выборы на 25 октября

Верховная Рада поддержала постановление №3809 и таким образом назначила очередные выборы в органы местного самоуправления на 25 октября. Соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов при 226 минимально необходимых.



В Верховный Совет аннексированного Крыма и областные советы неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей выборов не будет.

Напомним, ранее ЦИК разрешила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания. Сменить место голосования украинцам можно онлайн.