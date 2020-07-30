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Задержанных в Беларуси наемников ЧВК «Вагнера» подозревают в подготовке теракта

30 июля 2020, 09:41

Задержанных в Беларуси наемников ЧВК «Вагнера» подозревают в подготовке теракта

Задержанные в Беларуси наемники российской ЧВК «Вагнера» подозреваются в подготовке теракта, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков.

Он добавил, что помимо задержанных боевиков, еще до 200 бойцов ЧВК «Вагнер» находятся на территории Беларуси. Их разыскивают правоохранители.

«33 задержаны, до 200 находятся на территории [страны], по оперативной информации», — заявил Равков.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании.

Отмечалось, что задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них являются выходцами из Украины и также имеют украинские паспорта. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР».

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Организации
ЧВК Вагнера
Места
Беларусь

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