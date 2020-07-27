Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне «нормандских» советников

Обновлено. Факт достоверности письма подтвердил ТАСС источник, близкий к переговорам с российской стороны.



Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру с копиями для представителей Франции и Украины. В послании он назвал переговоры по Донбассу на уровне советников лидеров «нормандского формата» бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.



Скан-копию этого письма опубликовала «Страна». Указано, что документ передал редакции источник в Офисе президента Украины.



Представителем Украины на уровне советников «четверки» является глава Офиса президента Андрей Ермак.



В письме Козак оценивает работу советников как неэффективной. По его словам, недавно заключенное соглашение о прекращении огня принималось практически без участия Франции и Германии — целиком основываясь на российских предложениях.



Также помощник президента РФ критикует проект документа, который сейчас прорабатывается в рамках «нормандской четверки». Его подробности в послании не приводятся, однако Козак написал, что документ бессодержательный и ничего не решает в деле урегулирования конфликта на Донбассе. А попытки наполнить его содержанием не встречают, по его мнению, никакого энтузиазма у других участников формата.



«Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников N4», — написал Козак, добавив, что «эксперимент» можно продолжить, но уже без России.



«Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию», — подчеркнул кремлевский чиновник.



Козак предложил ограничить работу помощников лидеров стран «Нормандии», предоставив им заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. А согласование вопросов, которыми занимались советники четырех лидеров ранее, передать министрам иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Предыдущая встреча советников «нормандской четверки» прошла в Берлине 3 июля. Переговоры продолжались 11 часов.