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Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне «нормандских» советников

Обновлено
30 июля 2020, 17:20

Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне «нормандских» советников

Обновлено. Факт достоверности письма подтвердил ТАСС источник, близкий к переговорам с российской стороны.

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру с копиями для представителей Франции и Украины. В послании он назвал переговоры по Донбассу на уровне советников лидеров «нормандского формата» бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

Скан-копию этого письма опубликовала «Страна». Указано, что документ передал редакции источник в Офисе президента Украины.

Представителем Украины на уровне советников «четверки» является глава Офиса президента Андрей Ермак.

В письме Козак оценивает работу советников как неэффективной. По его словам, недавно заключенное соглашение о прекращении огня принималось практически без участия Франции и Германии — целиком основываясь на российских предложениях.

Также помощник президента РФ критикует проект документа, который сейчас прорабатывается в рамках «нормандской четверки». Его подробности в послании не приводятся, однако Козак написал, что документ бессодержательный и ничего не решает в деле урегулирования конфликта на Донбассе. А попытки наполнить его содержанием не встречают, по его мнению, никакого энтузиазма у других участников формата.

«Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников N4», — написал Козак, добавив, что «эксперимент» можно продолжить, но уже без России.

«Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию», — подчеркнул кремлевский чиновник.

Козак предложил ограничить работу помощников лидеров стран «Нормандии», предоставив им заниматься исключительно техническим сопровождением встреч глав государств. А согласование вопросов, которыми занимались советники четырех лидеров ранее, передать министрам иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Предыдущая встреча советников «нормандской четверки» прошла в Берлине 3 июля. Переговоры продолжались 11 часов. 

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