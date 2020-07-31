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Иран согласился выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ. Сумма не уточняется

31 июля 2020, 11:32

Иран согласился выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ. Сумма не уточняется

Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый неподалеку Тегерана самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави 30 июля, сообщает IRNA.

«Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о результатах переговоров с украинской стороной.

Какую сумму в итоге согласился выплатить Иран, пока неизвестно. МИД Украины пока отказывается ее называть. Еще в феврале Иран предлагал выплатить по 80 тыс. долларов семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе. Однако украинская сторона отказалась и потребовала больших выплат.

30 июля в Киеве состоялись переговоры иранской и украинской делегаций по компенсациям родственникам погибших в авиакатастрофе. Украина на этих переговорах представляла все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что его ведомство приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными.

По итогам переговоров Кулеба заявил, что Иран согласился выполнить все условия согласно конвенциям, участником которых страна является.

Стороны договорились о структуре переговоров, чтобы определить максимально все технические и юридические нюансы, а потом определят сумму компенсации.

Самолет Boeing 737-800 МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. В результате крушения самолета погибли все 176 человек, среди которых 11 — украинцев. Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны утверждают, что это произошло непреднамеренно.

До конца июня Иран не спешил отправлять «черные ящики» со сбитого самолета для анализа зарубежными специалистами. Лишь 29 июня военный прокурор провинции Тегеран Голам Аббас Торки заявил, что ящики отправили во Францию. По словам Торки, ящики были повреждены, поэтому иранские эксперты не смогли их расшифровать. Прокурор также заверил, что причиной трагедии стала человеческая ошибка, а не приказ.

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