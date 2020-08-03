Силовики задержали захватчика банка в Киеве

Спецназ задержал Сухроба Каримова, который захватил отделение «Универсал Банка» в центре Киева. Об этом сообщили представители СБУ на брифинге перед бизнес-центром «Леонардо», в котором находится отделение.



Перед этим в отделение банка зашли бойцы спецназа. Также в банке находилась съемочная группа телеканала ZIK, которая транслировала Каримова. Выход в прямой телеэфир был условием захватчика. При этом голос злоумышленника в эфир не выводили.



Как именно журналисты попали в здание, на данный эмент неизвестно.







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