Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко обсудил передачу бойцов ЧВК «Вагнера»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы боевиков ЧВК «Вагнера». Об этом сообщается на официальном сайте главы украинского государства.



Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.



«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами», - сказал он.



Главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности.



Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен сотрудничать с РФ и Украиной по вопросу задержанных россиян в рамках заключенных международных договоров, передает пресс-служба главы белорусского государства.



Речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании. Российская сторона утверждает, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.



Задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них являются выходцами из Украины и также имеют украинские паспорта. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР».



Украинская сторона огласила подозрения 28 бойцам ЧВК «Вагнера», их хотят экстрадировать из Беларуси.



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