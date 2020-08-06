Гордон рассказал о согласии Лукашенко выдать Украине задержанных «вагнеровцев»

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных наемников, рассказал журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».



5 августа в Минске Гордон взял интервью у Лукашенко. В скором времени оно должно быть опубликовано.



«Он [Александр Лукашенко] сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто участвовал в боях на Донбассе против Украины, и украинцев в том числе. Он сказал, что будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусскими законами сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине», — пересказал ответ белорусского президента Гордон.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании. Российская сторона утверждает, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.



Накануне, 5 августа, президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили возможность экстрадиции задержанных наемников. По информации украинской стороны, 28 из 33 задержанных воевали на стороне группировок «Л-ДНР» на Донбассе.



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