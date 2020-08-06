Украина еще не направляла Беларуси запрос об экстрадиции боевиков ЧВК «Вагнера»

Украинские правоохранители готовят ходатайство об экстрадиции в Украину 28-ми боевиков российской ЧВК «Вагнера», задержанных в Беларуси и подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР/ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора по итогу телефонного разговора главы ведомства Ирины Венедиктовой с белорусским коллегой Александром Конюком.



Венедиктова подтвердила Конюку намерение Украины запросить выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев.



В свою очередь Конюк сообщил, что решение о выдаче будет принято после получения запросов белорусской стороной.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными российскими наемниками.



29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании.



Российская сторона заявила, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.



По информации украинской стороны, 28 из 33 задержанных воевали на стороне группировок «Л-ДНР» на Донбассе.