Лукашенко пригласил генпрокуроров Украины и России для расследования задержания «вагнеровцев»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными российскими наемниками. Об этом он заявил сегодня на совещании по обеспечению безопасности президентских выборов, передает БЕЛТА.



«Положите втроем (генеральные прокуроры Беларуси, Украины и России. — прим. ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. [...] Втроем решите», — сказал Лукашенко.



Белорусский президент добавил, что если генпрокуроры двух соседних стран не приедут, то «вопрос решим мы, без них».



Он подчеркнул, что в этом вопросе «никакой политизации быть не должно». «И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — добавил Лукашенко.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании. Российская сторона заявила, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.



Накануне, 5 августа, президенты Украины и Беларуси Владимир Зеленский и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили возможность экстрадиции задержанных наемников. По информации украинской стороны, 28 из 33 задержанных воевали на стороне группировок «Л-ДНР» на Донбассе. Среди них 9 граждан Украины.



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