Зеленский поручил правительству готовиться ко второй волне COVID-19 в стране

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием. Поручение было сделано на фоне стремительного роста количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.



Как сообщает Офис президента, глава государства также поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и города Севастополя.



«Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала», - сказал Зеленский.