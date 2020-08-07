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Кабмин переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19

07 августа 2020, 21:33

Кабмин переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране Кабмин переходит на чрезвычайный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 — 1 453 человека. Больше всего новых случаев — в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране», — цитирует премьер- министра Дениса Шмыгаля пресс-служба.

В субботу Кабмин проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в регионах страны, в частности, вопрос об эпидситуации в аннексированном Крыму, где могут занижать реальные показатели заболеваемости COVID-19.

Отмечается, что на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление № 641 в части расширения и изменений в перечень критериев определения цвета эпидемической опасности.

По состоянию на 7 августа в Украине коронавирусом заразился 78 261 человек, из них 43 055 выздоровели, летальных исходов — 1852. Третий день подряд фиксируют антирекорды по количеству заболевших, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 1453 человек. Также зафиксировано наибольшее количество летальных случаев — 33 за сутки.

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