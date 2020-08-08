В Украине – снова антирекорд заболеваемости COVID-19

В Украине зафиксирован очередной антирекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. За минувшие сутки, 7 августа выявлено 1489 инфицированных, 27 ранее заболевших умерли, 600 человек выздоровели. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).



Ранее, к утру 7 августа был также зафиксирован антирекорд – 1453 инфицированных, 6 августа – антирекорд – 1318 заболевших, 5 августа – 1 271 новых случаев болезни за сутки.



Всего с начала эпидемии в Украине заболели 79 750 человек, выздоровели – 43 655, умерли 1 879 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 34 216 человека, что на 882 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (200), в Одесской области (165), во Львовской области (154), в Харьковской (134), в Ивано-Франковской (126), в Ривненской (109).

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране Кабмин перешел на чрезвычайный режим работы.