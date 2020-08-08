Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине – снова антирекорд заболеваемости COVID-19

08 августа 2020, 09:10

В Украине – снова антирекорд заболеваемости COVID-19

В Украине зафиксирован очередной антирекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. За минувшие сутки, 7 августа выявлено 1489 инфицированных, 27 ранее заболевших умерли, 600 человек выздоровели. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ранее, к утру 7 августа был также зафиксирован антирекорд – 1453 инфицированных, 6 августа – антирекорд – 1318 заболевших, 5 августа – 1 271 новых случаев болезни за сутки.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 79 750 человек, выздоровели – 43 655, умерли 1 879 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 34 216 человека, что на 882 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (200), в Одесской области (165), во Львовской области (154), в Харьковской (134), в Ивано-Франковской (126), в Ривненской (109).

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране Кабмин перешел на чрезвычайный режим работы.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Места
Украина

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:56
В «Л-ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19
23:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
15:35
На КПВВ «Новотроицкое» замедлился пропуск прибывших из-за сбоя в приложении «Дій вдома». Проблему решили
13:17
Пушилину не понравились предложения Кравчука по Донбассу
11:40
«ДНР» не зафиксировала новых заразившихся COVID-19 после вчерашнего всплеска
09:37
ОБСЕ увидела военные грузовики на границе ОРДО и РФ
23:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:55
«ДНР» возобновит работу КПВВ «Еленовка» на один день 7 августа
16:46
Красный крест отправил на Донбасс еще семь грузовиков с гуманитарной помощью
15:16
«ДНР» утверждает, что нашла COVID-19 у 85 человек, которые приехали c подконтрольной Украине территории
15:07
«ДНР» приговорила своего «следователя» к 7 годам тюрьмы за взятку
11:31
«ДНР» сообщила о 48 случаях инфицирования COVID-19 и трех смертях за день
09:42
«ЛНР»: Число инфицированных коронавирусом выросло до 621 человека
23:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:07
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
все новости
10:56
В «Л-ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19
09:54
Зеленский поручил правительству готовиться ко второй волне COVID-19 в стране
09:30
На Донетчине еще 17 человек заболели коронавирусом
09:25
ООС: На Донбассе снова были провокационные выстрелы, но «тишина» в силе
09:10
В Украине – снова антирекорд заболеваемости COVID-19
23:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:57
Задержанных в Минске журналистов депортируют
22:39
Советник президента: На восстановление оккупированного Донбасса нужно около 10 млрд долларов
21:49
Зеленский рассказал, как собирается окончательно закрыть «кейс войны» на Донбассе
21:33
Кабмин переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19
20:47
Минздрав хочет расширить перечень критериев для определения эпидопасности регионов
19:37
В Беларуси задержали двух украинских журналистов телеканала «Настоящее время»
18:31
Донецкой области выделили 8,4 млн гривен на покупку квартир для переселенцев
17:35
«Укрзализныця» возобновила курсирование семи пригородных поездов на Донбассе
17:29
При Мининтеграции создали комиссию по вопросам вещания на оккупированную территорию
все новости
ВИДЕО
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
05 августа, 14:07
Силовики задержали захватчика банка в Киеве
03 августа, 14:56
Перемирие на Донбассе. Итоги первой недели ►
01 августа, 22:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция