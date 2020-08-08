Кабмин временно закроет КПВВ на въезд и выезд из Крыма. Но есть исключения

Правительство Украины решило временно прекратить работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя. Выехать с той территории пока также не получится.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, решение обусловлено поручением президента Украины пересмотреть режим работы КПП въезда в Крым, чтобы предотвратить распространение COVID-19 на территории Украины.

КПВВ временно перестанут работать с 8 часов утра 9 августа до 8 часов утра 30 августа. Исключение есть для нескольких групп людей:

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на въезд;

- место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества - на выезд; которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дий вдома» Единого государственного веб-портала электронных услуг с момента пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее;

- тех, кто выполняет международные обязательства, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих из Крыма.

Выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выезд и въезд граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера возможен по решению главы Государственной пограничной службы по согласованию с министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.