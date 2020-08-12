В Минобразования рассказали, что изменится в школах из-за карантина

Учебный процесс в школах будет происходить традиционно, кроме зон с красным уровнем опасности COVID-19. Об этом рассказала эксперт Директората школьного образования при министерстве образования и науки Мария Дробот, передает «Суспільне».



Она сообщила, что в таких регионах школы будут закрывать на двухнедельный карантин.



Дробот отметила, что Минздрав разработал ряд правил и постановлений, по которым в условиях эпидемии с 1 сентября будут учиться школьники и студенты.



По ее словам, школы обеспечат всеми средствами гигиены, а в учебные заведения не будут допускаться люди с температурой 37,2 и признаками ОРВИ. Дробот отметила, что медсестры или уполномоченные лица будут осуществлять учет детей, находящихся на больничном. Она также добавила, что работа в инклюзивных классах изменится.



«Для тех детей, которые находятся в зоне риска, в частности, из-за заболеваний легких, учебное заведение может рекомендовать родителям учиться дистанционно», — рассказала Дробот



Дробот добавила, что торжественных линеек на первое сентября не будет, а учебный процесс сделают гибким.



«Расписание должно быть гибким, чтобы не было скопления детей в помещениях учебного заведения. Разное расписание уроков, разное расписание перерывов», — пояснила она и добавила, что масочный режим в школе будет действовать только во время перерыва, а на уроках в классе ученики могут их не надевать.



Группы продленного дня, как и столовые, будут работать, однако изменится рассадка учеников в столовой и правила для заведений, где был «шведский стол» или другая модель самообслуживания. В таких заведениях еду будет подавать персонал с соблюдением всех санитарных норм.