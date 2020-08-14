Беларусь отдала России задержанных наемников ЧВК «Вагнера»

Боевики частной военной компании «Вагнера», задержанные в июле в Беларуси, сегодня вернулись в Россию. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.



В РФ вернулись 32 из 33-х задержанных наемников. Еще один, у которого есть беларусский паспорт, остался в Беларуси.



Отмечается, что передача боевиков ЧВК прошла «в тесном взаимодействии органов прокуратуры» обеих стран. 5 августа генпрокурор РФ Краснов подал соответствующее ходатайство белорусским правоохранителям.



«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — сказано в сообщении.

Украина добивалась от Беларуси экстрадиции 28 наемников ЧВК «Вагнера», которые подозреваются в участии в боях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР/ЛНР». Шевченковский райсуд Киева заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины).



29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании. Российская сторона заявила, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.