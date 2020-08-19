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Ермак об истории с «вагнеровцами»: Это выглядит как дезинформационная кампания

19 августа 2020, 10:08

Ермак об истории с «вагнеровцами»: Это выглядит как дезинформационная кампания

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценивает информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию боевиков ЧВК «Вагнера» в Беларуси как спланированную дезинформацию. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

«Очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно — в российской "Комсомольской правде" 6 августа. Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания», — сказал Ермак.

При этом он подчеркнул, что не может комментировать любые операции украинских спецслужб, поскольку те являются секретными.

На вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что он предлагал перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с РФ по пленным, Ермак ответил: «Нет, конечно, не отвечает».

При этом он отметил, что Офис президента примет во внимание информацию, которая была распространена отдельными СМИ и в социальных сетях, о возможной причастности СБУ, ГУР и других государственных органов к процессуальному документированию появления российских наемников из числа граждан Украины на территории Беларуси.

Как сообщили ранее украинские СМИ, спецслужбы Украины якобы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков частной военной компании Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах в Офис президента, спецоперация провалилась. Также была опубликована запись разговора якобы украинского вербовщика с «вагнеровцами».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицает причасность украинских спецслужб.

14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков «Вагнера», задержанных 29 июля.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу «вагнеровцев» России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

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Андрей Ермак
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ЧВК Вагнера

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