ОБСЕ: Участки разминирования на Донбассе еще не согласованы, но стороны к этому приблизились

Во время заседания Трехсторонней контактной группы 19 августа стороны «значительно приблизились» к соглашению по 20 участкам разминирования, но еще не подписали его. Об этом говорится в сообщении для печати спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.



Разработкой обновленного плана разминирования занимались участники заседания рабочей группы по безопасности.



«Они значительно приблизились к соглашению по 20 участкам разминирования, в том числе возле контрольных пунктов въезда-выездаЯ призываю участников заседания ТКГ подписать и выполнить это соглашение, не выдвигая дополнительных условий. Нельзя забывать о том, что речь идет о жизни людей», — заявила Грау.

Ранее в Офисе президента Украины по итогам заседания ТКГ заявили, что в группе по безопасности «были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования».