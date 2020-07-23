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В России говорят, что не поняли решение Рады о выборах на Донбассе

23 июля 2020, 19:30

В России говорят, что не поняли решение Рады о выборах на Донбассе

Россия выступила с требованием от Украины разъяснить, что означает постановление Верховной Рады о местных выборах. Как передают «РИА Новости», официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Рады может быть расценено как выход Украины из Минских соглашений.

По ее словам, Москве не ясно, что означает последнее постановление Рады по местным выборам и пресс-релиз украинского президента.

«Мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу, призываем наших германских, французских партнеров по "нормандскому формату" и международные структуры дать принципиальную оценку сложившейся ситуации», - добавила Захарова.

В четверг, 23 июля, вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на 25 октября 2020 года.

Согласно документу, выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в указанных регионах «будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, в условиях: прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины над государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях, <...> после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

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местные выборы Минские соглашения

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