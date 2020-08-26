Штаб ООС обнародовал данные за месяц перемирия на Донбассе

За первый месяц перемирия ВСУ не понесли боевых потерь. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что на большинстве участков ответственности украинских сил нарушений со стороны боевиков не фиксировали, но местами были задокументированы провокационные единичные неприцельные выстрелы. Также на протяжении месяца не зафиксировали ни одного случая применения тяжелого вооружения.
«Украинские военнослужащие придерживаются режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы оказать адекватный отпор в случае угрозы их жизни или здоровью», — добавили в штабе.
С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. В штабе сообщили, что саперы за последние сутки разминировали более семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 134 найденных взрывоопасных предмета.
Кроме этого, для устранения последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершили ремонтные работы 16 домов, еще на 38 объектах работы продолжаются.
На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.
После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.