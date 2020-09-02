В ОБСЕ фиксируют «нетипично низкий показатель» нарушений «режима тишины» на Донбассе

ОБСЕ фиксирует «нетипично низкий показатель» нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе. Об этом в программе «На самом деле: Донбасс» на телеканале «ДОМ» сообщил Марк Этерингтон, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



«22 июля была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, и мы фиксируем действительно нетипично низкий показатель нарушений режима прекращения огня», — отметил Этерингтон.







По последним данным СММ ОБСЕ, с 27 июля, когда вступили в силу договоренности, было зафиксировано 830 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Уточняется, что это 148 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 13 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции считает как одно нарушение, а СММ ОБСЕ учитывает каждый выстрел или взрыв.