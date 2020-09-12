Резников: Украина не обещала РФ менять условия проведения выборов в ОРДЛО

Украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной Рады о проведении местных выборов во время переговоров политсоветников «нормандской четверки» в Берлине 11 сентября. Об этом «РБК-Украина» заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.



Он отметил, что было бы некорректно во время встречи политических советников обсуждать вмешательство в суверенитет украинского парламента.



«Никто не брал на себя обсуждать компетенции украинского парламента или вмешиваться в его суверенитет», — подчеркнул он.



По словам Резникова, российскую сторону проинформировали в том, что в Верховной Раде зарегистрировано предложение по корректировке постановления.



«Они проинформированы, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией. Эта инициатива, если я не ошибаюсь, была предложена после начала режима прекращения огня, ее можно проверить на сайте ВР. Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента», — добавил Резников.

Ранее замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на встрече в Берлине достигнута договоренность о том, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрен проект постановления, который корректирует постановление парламента от 15 июля о проведении местных выборов. Текущая версия документа, как считают в Москве, нарушает Минские соглашения.



Нынешняя редакция постановления Рады предусматривает, что выборы в отдельных районах Донбасса состоятся после вывода незаконных вооруженных формирований из Украины и получения Киевом контроля над границей.



В поданном нардепом Александром Качурой проекте постановления предлагается изменить условия проведения выборов, убрав упоминание о границе. Качура предлагает провести местные выборы в ОРДЛО при условии полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции.