Зеленский анонсировал еще одну встречу «нормандских» советников

Президент Владимир Зеленский заявил, что после нескольких раундов переговоров на уровне советников лидеров стран Нормандского формата будет готовиться саммит на высшем уровне.



«Продолжаются встречи в Нормандском формате. Если встречаются советники — и я уже знаю результат, — значит, будет планироваться встреча лидеров Нормандского формата», — приводит слова Зеленского пресс-служба главы государства.



По словам Зеленского, делегации стран «нормандской четверки» на переговорах 11 сентября не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча на уровне советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.



«Самое главное решение, которое сегодня есть, — это соблюдение и продление режима тишины. Доволен ли я на сто процентов? Нет. Была боевая потеря? Да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны, первый и главный вопрос — это соблюдение режима тишины. Это значит, что наши ребята не будут погибать», — подчеркнул Зеленский.



Он отметил, что такого длительного режима прекращения огня на Донбассе не было за все годы конфликта.

Встреча «нормандских» советников 11 сентября в Берлине продолжалась более семи часов. Визави Андрея Ермака, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, заявил, что встреча прошла «без прорывов» в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, пока основания для саммита лидеров Нормандского формата отсутствуют. Козак также подтвердил, что участники встречи поддержали продолжение режима прекращения огня.