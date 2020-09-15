Фокин рассказал, что внучка «часто приезжает с друзьями», но знакомства с Ермаком не вспомнил

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин признался, что не помнит своего знакомства с нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком.



Так он прокомментировал слова своей внучки, певицы Маши Фокиной, о том, что это она познакомила его с Ермаком и поспособствовала его вхождению в переговоры по Донбассу.



«Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до [приглашения в ТКГ]», — сказал Фокин изданию «Гордон».



По его словам, он один раз с пересекся с Ермаком «и больше не встречался, не говорил по телефону до той поры, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента».



Также Фокин подчеркнул, что его внучка имеет право выражать свое мнение по любому поводу.



«Я ни с кем о своей внучке желания говорить не имею. Она совершеннолетний человек. Совершенно самостоятельный. У нее свое мнение, она вправе его высказывать, когда угодно и где угодно», — сказал он.

Витольд Фокин 18 августа стал первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации на переговорах в ТКГ.