«Слуги народа» сегодня решат, что делать с постановлением о выборах на Донбассе

Парламентская фракция «Слуги народа» сегодня в 15:00 соберется на заседание, на котором будут обсуждать постановление о местных выборах в части Донбасса. Об этом сообщил журналистам инициатор правок к постановлению, депутат СН Александр Качура.



Четвертый пункт принятого 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине спровоцировал споры на международных переговорах по Донбассу. Депутаты прямо указали в документе, что выборы в ОРДЛО можно провести только возвращения границы под контроль Украины. Россия, а также подконтрольные ей группировки «Л-ДНР» считают, что это противоречит порядку, указанному в Минских соглашениях. Из-за этого они блокируют работу Трехсторонней контактной группы. Также вопросы появились у Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат.



Качура отметил, что на сегодняшнее заседание фракции ожидают прибытия представителей ТКГ, которые ранее ему говорили, что «нужно вносить изменения» в постановление. Также заседание должны посетить представители Офиса президента и вице-премьер Алексей Резников. «Нам надо сформировать консолидированную позицию по этому вопросу», — добавил депутат.



Качура прогнозирует, что, из-за начала предвыборного процесса, его проект постановления уже не удастся принять в изначально предложенной редакции. Речь идет о невозможности изменения третьего пункта, в котором он предложил провести выборы в областные советы Донетчины и Луганщины на подконтрольной территории. В принятой в середине июля редакции Рада вообще запретила выборы в облсоветы на всей территории Донбасса.



Поэтому Качура считает, что законодателям нужно сосредоточиться на изменении четвертого пункта постановления, который вызвал споры на переговорах по Донбассу и содержит «политические лозунги». «Здесь нужна дискуссия. Но не только одной политической партии, а всего парламента», — подчеркнул он.



Качура выразил сомнения, что новые проект с правками к постановлению удастся внести в парламент уже на этой неделе.