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Принятие решений в ТКГ по-прежнему блокируется из-за споров о выборах в ОРДЛО

16 сентября 2020, 22:24

Принятие решений в ТКГ по-прежнему блокируется из-за споров о выборах в ОРДЛО

Политсоветники «нормандской четверки» на последней встрече в Берлине «ни о чем глобальном не договорились», заявил представитель ОРДО в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.

Он рассказал, что на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы обсуждались итоги переговоров советников Украины, Франции, Германии и РФ, состоявшихся 11 сентября.

«Сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными — тоже», — написал Гармаш.

Представитель ОРДО отметил, что конкретных результатов не было достигнуто из-за споров вокруг постановления Рады о местных выборах.

«Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель», — добавил он.

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Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук во время заседания подчеркнул, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией Верховной Рады. Так он отреагировал на обвинения о необходимости срочного изменения парламентом постановления о проведении местных выборов в 2020 году, передает пресс-служба Офиса президента.

В эфире телеканала «Украина 24» Кравчук рассказал, что Россия и ОРДЛО блокируют принятие любых вопросов, требуя решить вопрос с постановлением Рады.

«Мы подали свои списки на обмен [удерживаемыми лицами]. Я спрашиваю у них, почему они не подали свои списки на обмен. Они отвечают, что пока не будет решен вопрос с постановлением ВР, то списков подавать не будут. И так любой вопрос», — отметил он.

Представитель группировки «ЛНР» Родион Мирошник, приглашенный Россией к обсуждениям в политподгруппе ТКГ написал в Telegram, что переговоры зашли в тупик из-за отказа украинской стороны гарантировать принятия Радой альтернативы постановления.

В «ЛНР» также пригрозили блокированием работы политподгруппы и настаивают, что без пересмотра постановления Рады «принятие других решений становится невозможным».

В августе глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде из-за того, что представители России в Трехсторонней контактной группе заблокировали переговоры, ставя условием пересмотр постановления Рады о местных выборах. Документ, как считают в РФ, нарушает Минские соглашения.

Кравчук полагает, что Россия хочет проведения выборов на всей территории Донбасса, включая ту, которая сейчас не контролируется Киевом. При этом украинская власть не видит возможности для проведения выборов в ОРДЛО в текущих условиях.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что изменение постановления может сорвать проведение выборов по всей Украине.

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