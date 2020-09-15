Резников: Постановление о выборах вызвало вопросы в «нормандском формате» из-за противоречия Минским соглашениям

Другие участники переговоров в «нормандском формате» посчитали, что постановление Верховной Рады о местных выборах противоречит Минским соглашениям в их нынешней редакции. Об этом в эфире «Свободы слова» на ICTV рассказал глава украинской делегации в Берлине, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.



Дело в том, что в пункте 4 постановления Рады о выборах, где депутаты перечислили требования к безопасности, при выполнении которых возможно проведение выборов в ОРДЛО, возврат Украине контроля над ее границей стоит перед проведением голосования. В то время, как в Минских соглашениях наоборот.



Резников пояснил, что из-за этого на переговорах был поставлен вопрос о приверженности Украины «Минску».



По словам вице-премьера, на встречах ТКГ и в «нормандском формате» членам украинской делегации говорили, что «парламент впервые поставил под сомнение часть Минских соглашений» и спрашивали, не означает ли это отказ от них со стороны Украины.

Он отметил, что вопросы возникли не только у России, но и у Германии и Франции.



«И, соответственно, тогда встал вопрос: как трактовать этот пункт 4. Препятствует ли он проведению будущих выборов в ОРДЛО», — отметил Резников.



По его словам, украинская сторона на переговорах пояснила, что этот пункт не может быть препятствием, а также проинформировала, что депутаты зарегистрировали проект постановления, в котором самостоятельно поставили под сомнение четвертый пункт документа.



При этом украинские советники подчеркнули в Берлине, что это исключительно компетенция Верховной Рады.



«Единственное, чего мы ждем, это что парламент рассмотрит этот проект постановления и примет свое решение», — сказал вице-премьер.



Также Резников опроверг, что Россия на переговорах требовала проведения местных выборов 25 октября в ОРДЛО.

В конце июля депутат «Слуги народа» Александр Качура зарегистрировал проект внесения изменений в постановление о назначении местных выборов.



Правки Качуры касались проведения выборов в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Украине территории. Также предлагалось смягчить формулировки в четвертом пункте, убрав прямое упоминание о контроле над границей. При этом в документе остаются ссылки на стндарты ООН и ОБСЕ, которые предполагают, что выборы должны проходить, если территория контролируется Украиной, а не боевиками.



Этот документ упоминала украинская сторона на переговорах в Нормандском формате 11 сентября. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что постановление Качуры скоро рассмотрит Рада. Однако спикер Дмитрий Разумков сообщил, что документа в недельной повестке парламента нет. Он также считает, что внесение любых правок в оригинальную редакцию может поставить под угрозу проведение местных выборов 25 октября вообще.