Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Кремле назвали бесполезным анонсирование даты встречи «нормандской четверки»

17 сентября 2020, 16:46

В Кремле назвали бесполезным анонсирование даты встречи «нормандской четверки»

Саммит в Нормандском формате состоится в ближайшем будущем, но фиксировать конкретные даты пока бесполезно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно. Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в Нормандском формате. Единственная здесь загвоздка — что считать обозримым будущим», — сказал Песков журналистам в четверг, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.

Он добавил, что для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» необходимо зафиксировать выполнение договоренностей прошлогоднего саммита в Париже.

По словам Пескова, помощникам лидеров еще предстоит провести подготовку этого мероприятия, «чтобы нащупать пути для продвижения на пути выполнения ранее достигнутых договоренностей».

15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что все лидеры государств стран «нормандской четверки» подтверждают готовность к проведению саммита в Берлине.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак накануне заявил, что Украина предлагает план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года.

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Песков
Прочее
Нормандский формат

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:32
Завтра «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка». Въезжающим в Донецк разрешили тест на COVID-19 вместо обсервации
12:48
«ДНР» сообщила о ранении жителя Саханки в результате детонации боеприпаса
10:43
«ДНР» зафиксировала еще три смерти от коронавируса. Выявлен 41 заболевший
09:58
В ОРЛО заявили о новом случае смерти и 9 положительных результатах на COVID-19
08:32
Мужчина погиб при взрыве гранаты под Луганском
23:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:00
«Полицию ДНР» обвинили в жестоком избиении задержанного. Там ответили: «упал с лестницы»
13:30
Боевика-россиянина из «ДНР» подозревают в похищении супружеской пары в Макеевке
10:29
Пятеро человек умерли в ОРДЛО из-за COVID-19. За сутки — 22 новых случая болезни
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
15:54
В «ДНР» рассказали, когда требуют перевод украинского свидетельства о рождении на русский язык
11:14
«ДНР»: Еще пятеро человек умерли от COVID-19
09:47
ОБСЕ увидела новые траншеи ВСУ и боевиков. Некоторые из них — возле гражданских домов
01:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 сентября
09:06
Боевики ограничивали передвижения миссии ОБСЕ возле Еленовки
все новости
18:03
Российского рэпера Басту исключили из перечня угрожающих нацбезопасности лиц 
16:46
В Кремле назвали бесполезным анонсирование даты встречи «нормандской четверки»
16:10
«Слуги народа» отменили заседание, на котором должны были решить судьбу постановления о выборах на Донбассе
15:48
С начала года открыто 52 производства о госизмене
15:32
Европарламент отказался признать Лукашенко президентом и осудил вмешательство России в дела Беларуси
15:15
МинВОТ: Блокированием КПВВ «ДНР» способствует гуманитарному кризису в ОРДО
14:40
Европейский суд окончательно отказал «Роснефти» в снятии санкций
14:32
Завтра «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка». Въезжающим в Донецк разрешили тест на COVID-19 вместо обсервации
13:56
Европарламент потребовал заблокировать «Северный поток 2» из-за отравления Навального
13:40
Коронавирусом в ВСУ заболели еще 72 человека
13:30
Зеленский заявил о стремлении к миру на Донбассе во время открытия военных учений
12:48
«ДНР» сообщила о ранении жителя Саханки в результате детонации боеприпаса
12:35
Кернеса госпитализировали в немецкую клинику из-за COVID-19
12:34
ОБСЕ подтвердила, что решения в ТКГ блокируются из-за споров вокруг постановлении Рады о выборах
11:48
Аграриям Донбасса могут начать платить компенсацию за военные укрепления на их земле
все новости
ВИДЕО
Что происходит на линии огня во время перемирия. Репортаж из Красногоровки ►
16 сентября, 23:25
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
13 сентября, 20:45
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
12 сентября, 21:33

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® (R) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция