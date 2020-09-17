В Кремле назвали бесполезным анонсирование даты встречи «нормандской четверки»

Саммит в Нормандском формате состоится в ближайшем будущем, но фиксировать конкретные даты пока бесполезно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно. Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в Нормандском формате. Единственная здесь загвоздка — что считать обозримым будущим», — сказал Песков журналистам в четверг, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского.



Он добавил, что для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» необходимо зафиксировать выполнение договоренностей прошлогоднего саммита в Париже.



По словам Пескова, помощникам лидеров еще предстоит провести подготовку этого мероприятия, «чтобы нащупать пути для продвижения на пути выполнения ранее достигнутых договоренностей».

15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что все лидеры государств стран «нормандской четверки» подтверждают готовность к проведению саммита в Берлине.



Глава офиса Зеленского Андрей Ермак накануне заявил, что Украина предлагает план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года.