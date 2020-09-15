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Зеленский заявил, что все лидеры «нормандской четверки» готовы к саммиту по Донбассу

15 сентября 2020, 14:41

Зеленский заявил, что все лидеры «нормандской четверки» готовы к саммиту по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявил, что все лидеры государств стран «нормандской четверки» подтверждают готовность к проведению саммита в Берлине.

«Не могу обещать, но, кажется, в течение 10 дней должна быть, верю или надеемся, не знаю, как сказать, еще одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров "Нормандской четверки". По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече», — сказал Зеленский во время брифинга с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене.

Также он в очередной раз заявил о важности сохранения режима прекращения огня на Донбассе. По словам Зеленского, приверженность «режиму тишины» является главным достижением встречи «нормандских» советников 11 сентября и послужит основой для дальнейшего урегулирования конфликта.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак накануне заявил, что Украина предлагает план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года.

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