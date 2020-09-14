Киев предлагает четкий план достижения мира на Донбассе – Ермак на встрече с послами G7

Украина предлагает четкий план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года.



Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран «Большой семерки».



«Мы благодарны за вашу поддержку и хотим максимально прозрачно и подробно донести до вас позицию Украины и тот алгоритм, по которому мы идем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе», — подчеркнул он в начале встречи в понедельник, сообщает пресс-служба Офиса президента.



Ермак отметил, что советники «Нормандской четверки» договорились о проведении в ближайшее время следующей встречи советников, что, по убеждению Ермака, позволит приблизить проведение саммита лидеров «Нормандской четверки».



В то же время, после встречи советников лидеров стран Н4 11 сентября заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявлял, что оснований для проведения саммита лидеров стран Нормандского формата нет.



Ермак также добавил, что для информирования украинцев о деталях переговоров и реализации плана действий по достижению мира будет усилена коммуникация, участники встреч на уровне советников и в ТКГ будут проводить разъяснительную работу, «чтобы донести информацию о том, что происходит, и что нужно сделать всем вместе, чтобы в кратчайшие сроки достичь мира».



«Мы понимаем, что общение, в том числе со СМИ, очень нужно и важно», — подытожил руководитель ОП.



Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, народный депутат Андрей Костин.