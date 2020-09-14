Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Киев предлагает четкий план достижения мира на Донбассе – Ермак на встрече с послами G7

14 сентября 2020, 18:15

Киев предлагает четкий план достижения мира на Донбассе – Ермак на встрече с послами G7

Украина предлагает четкий план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран «Большой семерки».

«Мы благодарны за вашу поддержку и хотим максимально прозрачно и подробно донести до вас позицию Украины и тот алгоритм, по которому мы идем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе», — подчеркнул он в начале встречи в понедельник, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак отметил, что советники «Нормандской четверки» договорились о проведении в ближайшее время следующей встречи советников, что, по убеждению Ермака, позволит приблизить проведение саммита лидеров «Нормандской четверки».

В то же время, после встречи советников лидеров стран Н4 11 сентября заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявлял, что оснований для проведения саммита лидеров стран Нормандского формата нет.

Ермак также добавил, что для информирования украинцев о деталях переговоров и реализации плана действий по достижению мира будет усилена коммуникация, участники встреч на уровне советников и в ТКГ будут проводить разъяснительную работу, «чтобы донести информацию о том, что происходит, и что нужно сделать всем вместе, чтобы в кратчайшие сроки достичь мира».

«Мы понимаем, что общение, в том числе со СМИ, очень нужно и важно», — подытожил руководитель ОП.

Во встрече также приняли участие вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, народный депутат Андрей Костин.

Смотрите также:

Ермак VS Козак: встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру?

ТЕГИ

Люди
Андрей Ермак
Прочее
G7 Большая семерка

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
06:06
Боевики ограничивали передвижения миссии ОБСЕ возле Еленовки
20:55
Главные новости Донбасса за неделю
17:45
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
08:51
За сутки в ОРЛО один человек умер вследствие COVID-19
07:47
«ДНР» заявила о 14 новых случаях COVID-19
18:33
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
13:43
Резников: Украина не обещала РФ менять условия проведения выборов в ОРДЛО
07:48
В ОРДЛО — четыре смерти и 30 новых случаев COVID-19 за сутки
18:00
Макеевке «подарили» автобусы. Но они курсируют по городу с зимы
14:27
Оператор телеканала «ЛНР» умер от коронавируса. Часть сотрудников отправили на самоизоляцию
12:44
Гимназия в Горловке перешла на дистанционное обучение. У сотрудника — подозрение на COVID-19
11:56
В Луганске открыли бюст первому главе «ЛНР» Болотову
11:53
«ДНР» разрешила не переводить украинские документы на русский язык до 2023 года
10:25
Красный Крест и УВКБ ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гуманитарной помощи
08:14
В ОРЛО из-за коронавируса умер еще один человек. За сутки — 14 новых случаев
все новости
19:59
Избирательный округ Ефимова на Донбассе получил больше всего государственных субвенций в Украине
19:31
Президент Зеленский обсудит в Австрии ситуацию на Донбассе
18:15
Киев предлагает четкий план достижения мира на Донбассе – Ермак на встрече с послами G7
18:00
Качура может отозвать свой проект о внесении изменений в постановление о местных выборах
17:47
На Донетчине организуют пункты временного проживания для людей, которых не пускает «ДНР»
17:15
«ДНР» выдвинула условия для обмена пленными
17:03
«Шахтер» будет играть в форме от Puma со следующего сезона
16:45
Мир и восстановление территориальной целостности: Зеленский подписал Стратегию нацбезопасности
16:13
СБУ блокировала деятельность интернет-провайдера, который предоставлял бесплатный трафик «ЛНР»
14:50
Путин и Лукашенко провели встречу. О чем говорили?
14:47
КПВВ «Новотроицкое» в понедельник пересекли более 200 человек
14:00
Без детей и с собственной ручкой. Кабмин утвердил карантинные правила поведения на выборах
13:49
На Луганщине задержали мариупольца, который был членом «ЛНР»
13:41
Кабмин разрешил въезд в Украину в период карантина международным наблюдателям на выборах
13:39
Зеленский подписал закон, который позволит Украине получить 1,2 миллиарда помощи от Евросоюза
все новости
ВИДЕО
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
13 сентября, 17:45
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
12 сентября, 18:33
Вакцина против коронавируса: что известно о разработке? ►
11 сентября, 13:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® (R) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция