«ЛНР»: Две смерти за сутки среди пациентов с COVID-19

В отдельных районах Луганской области медики зарегистрировали две смерти в следствие заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ЛНР».



Таким образом, с начала пандемии в «ЛНР» признали 26 случаев смерти пациентов и 820 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По сообщениям местных медиков, большинство из заболевших — 708 человек — уже выписаны.

За минувшие сутки в Украине выявлено 3 228 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 169 472 случаев COVID-19. Из них выздоровели 75 486 человек, а умерли — 3 468.



Статистика, которую подают в группировках «Л-ДНР» и российская власть в аннексированном Крыму, не включена в сводку украинского Минздрава.