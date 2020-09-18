За сутки в Донецкой области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Новыми жертвами стали жительницы Бахмута 64 и 90 лет и 72-летняя мариупольчанка.



Кроме того, выявлен 41 новый заболевший, в том числе у двоих детей.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части области коронавирус подтвержден у 2 313 человек. Из них 1 266 человек выздоровели, а 38 — умерли. На лечении остаются 1 009 человек.

За минувшие сутки в Украине выявлено 3 228 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 169 472 случаев COVID-19. Из них выздоровели 75 486 человек, а умерли — 3 468.