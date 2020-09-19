КПВВ «Новотроицкое» в пятницу пересекли более 300 человек. Ночевать никто не остался

Группировка «ДНР» в пятницу снова открыла движение по дорожному коридору «Донецк-Мариуполь», который проходит через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Новотроицкое». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил пресс-офицер ГПСУ в составе ОС Игорь Лизогуб.



По предоставленной информации, через КПВВ «Ноотроицкое» на контролируемую территорию проследовало 13 автомобилей и 85 человек, на временно неподконтрольную территорию — 34 автомобиля и 222 человека.



Через КПВВ «Станица Луганская» на подконтрольную территорию проследовало 963 человека на временно оккупированную — 2269.



Игорь Лизогуб также отметил, что из-за ожидания разрешения на проезд в ОРДО от «ДНР» ночевать на КПВВ «Новотроицкое» никто не остался. Все «застрявшие» были размещены во временное социальное жилье на подконтрольной территории.

Ранее сообщалось, что на Донетчине создадут пункты для временного проживания людей, которые не могут пересечь линию соприкосновения из-за того, что «ДНР» не пускает их в ОРДО.





Группировка «ДНР» осуществляет пропуск только два раза в неделю и только через пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



Боевики полностью блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».



В отдельные районы Донецкой области боевики пропускают только тех, кто попал в списки «штаба ДНР» по предупреждению коронавируса. Чтобы выехать из ОРДЛО, нужно иметь прописку на подконтрольной Украине территории. У группировки «ЛНР» такие требования на пропуск в ОРЛО отсутствуют.



Те, кто направляется на подконтрольную властям территорию должны иметь приложение «Дія». Лица, пересекающие КПВВ, должны проходить двухнедельную обсервацию.



Пункты пропуска с 1 сентября функционируют по графику осеннего периода и открыты для пересечения линии разграничения ежедневно с 07.00 до 18.30.