Фокин хотел бы временное правительство ООН для выборов в ОРДЛО

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин предлагает создать в отдельных районах Донбасса (ОРДЛО) временное правительство ООН для проведения местных выборов. Об этом он заявил в интервью программе «Персона грата» на «UA: Украинское радио».



Фокин, ссылаясь на мандат Совета безопасности ООН, напомнил о праве создавать международное временное правительство «со сроком необходимым может быть на год, может — на два».



«А безопасность гарантировать могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по сути, не новое, о нем уже говорили», — добавил он.



«Я полностью согласен с тем, что прежде чем проводить выборы, надо обеспечить безопасность. Но как обеспечить безопасность? Это должны руководители страны думать. Как одно из средств я предложил бы использовать мандат Совета Безопасности ООН и образовать временное правительство на этих территориях, которые сейчас не подконтрольные Украины», — рассказал Фокин.

В конце августа Фокин предложил объявить всеобщую амнистию на оккупированных территориях, провести выборы. Кроме того, он подчеркнул, что выступает за введение «особого статуса» на всей территории Донецкой и Луганской областей.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это заявление не отражает официальной позиции Украины в ТКГ.



Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и несоответствующим национальным интересам