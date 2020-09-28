В Луганской области снова горел лес

В Луганской области вблизи села Нижнетеплое Станично-Луганского района спасатели продолжают тушить отдельные очаги кустарников и лесной подстилки. Площадь пройденная огнем — около 20 гектаров. Об этом сообщила Госслужба по ЧС.
«По состоянию на 7:00 28 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления кустарников и лесной подстилки», — сказано в сообщении.
К тушению привлечены 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники.
Отмечается, что спасатели в 22:05 пожар локализовали. Информация о пожаре поступила в ГСЧС 27 сентября.
2 сентября в Луганской области загорелась сухая трава на площади около 1 200 гектаров. Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов.
Во время тушения пожара погиб украинский военнослужащий, еще двое военных пострадали. Их представят к государственным наградам.
Прокуратура начала расследование возможного нарушения требований пожарной безопасности по факту пожаров на территории Луганской области.