В Луганской области снова горел лес

В Луганской области вблизи села Нижнетеплое Станично-Луганского района спасатели продолжают тушить отдельные очаги кустарников и лесной подстилки. Площадь пройденная огнем — около 20 гектаров. Об этом сообщила Госслужба по ЧС.



«По состоянию на 7:00 28 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления кустарников и лесной подстилки», — сказано в сообщении.



К тушению привлечены 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники.



Отмечается, что спасатели в 22:05 пожар локализовали. Информация о пожаре поступила в ГСЧС 27 сентября.

2 сентября в Луганской области загорелась сухая трава на площади около 1 200 гектаров. Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов.



Во время тушения пожара погиб украинский военнослужащий, еще двое военных пострадали. Их представят к государственным наградам.

Прокуратура начала расследование возможного нарушения требований пожарной безопасности по факту пожаров на территории Луганской области.