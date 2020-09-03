Прокуратура начала расследование причин возгорания в Луганской области

Прокуратура начала расследование возможного нарушения требований пожарной безопасности по факту пожаров на территории Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинившее имущественный ущерб в особо крупном размере).



Площадь возгорания, начавшегося 2 сентября, составляет более 2 тысяч гектаров. Тушение очагов возгорания, расположенных вблизи линии соприкосновения, усложнено минированием этих территорий.



В результате пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, еще двое бойцов получили ожоги различной степени тяжести. Огнем уничтожены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.