Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пострадавших из-за пожара на Луганщине военных представят к госнаградам

03 сентября 2020, 18:53

Пострадавших из-за пожара на Луганщине военных представят к госнаградам

Военнослужащих, которые пострадали при оказании помощи в тушении пожара в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области, представят к государственным наградам. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.

Во время поездки в Северодонецк в составе правительственной делегации Таран сообщил, что командир роты старший лейтенант Токарев получил 48% ожогов во время вывода техники из района пожара, а младший сержант Батраченко во время эвакуации техники получил 20% ожогов тела.

«Сейчас они получают необходимую помощь», — рассказал Таран.

Он добавил, что пострадавшие воины будут представлены к государственным наградам.

Таран также опроверг информацию о большом количестве уничтоженной техники. По его словам, огонь уничтожил одну боевую машину пехоты и один грузовик «Урал».

В результате пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко. Ранее его объявили пропавшим без вести. 

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что люди, которые потеряли жилье, могут получить до 300 тысяч гривен.

2 сентября на территории области зафиксировали 24 возгорания сухой травы на площади около 1 200 гектаров. Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов.

Утром 3 сентября спасатели тушили 6 очагов возгорания в Луганской области. Три они уже ликвидировали.

ТЕГИ

Места
Луганская область
Прочее
Пожар Пожары

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:34
Шесть пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Донецке. Водитель умер от инфаркта
15:52
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 4 сентября
12:47
ОБСЕ впервые увидела мины на дороге в Донецке
10:19
В «ДНР» заявили о 31 новом случае COVID-19 и 3 умерших за сутки
10:06
«ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса и 12 заболевших
09:33
Бывший «премьер ДНР» Бородай рассказал, что «регулярно» посещает Донбасс
22:37
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
20:10
Под Шахтерском произошел масштабный полевой пожар
14:32
«ДНР» вернула «пошлину» на товары из России после того как отменила ее на прошлой неделе
11:10
«Управленцы ДНР» перевозят сталеплавильную печь Siemens из Донецка в Енакиево. Там завод еще работает
10:18
«ДНР» и коронавирус: двое умерших и 35 заболевших за сутки
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:29
Пушилин заявил, что «рано или поздно», но боевики начнут призыв
16:08
На Донбассе начался учебный год по обе стороны конфликта. И на фоне COVID-19
12:57
Вчера в Донецк смогли попасть более 200 человек. Остались ночевать у КПВВ 15 человек
все новости
21:14
ДТЭК задолжал государству более 100 млн гривен за аренду шахт «Добропольеугля»
20:00
Прокуратура начала расследование причин возгорания в Луганской области
18:53
Пострадавших из-за пожара на Луганщине военных представят к госнаградам
18:10
В Украине утвердили новые карантинные зоны
17:12
Прокуратура Донетчины вручила подозрение двоим бизнесменам, нажившимся на ремонте дорог
16:34
Шесть пассажиров автобуса пострадали при ДТП в Донецке. Водитель умер от инфаркта
15:52
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 4 сентября
15:51
В ООН назвали число жертв с начала войны на Донбассе
15:10
Пожары на Луганщине: один военный погиб, правительство подсчитывает убытки
14:19
В Луганской области за сутки выявили 17 заболевших коронавирусом
13:42
Угроза открыть огонь: в штабе ООС отвергли обвинения Пушилина
13:35
В Кремле говорят, что для встречи «нормандских» советников еще нужно согласовать график
12:47
ОБСЕ впервые увидела мины на дороге в Донецке
12:00
В Луганской области ликвидированы три очага возгорания из шести
11:58
Рада предварительно поддержала создание Бюро экономической безопасности
все новости
ВИДЕО
Можно ли заболеть COVID-19, покурив кальян? ►
03 сентября, 08:00
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
31 августа, 08:41
Возвращение Януковича, выборы на Донбассе, угрозы Пушилина. Дайджест «НД» ►
30 августа, 22:06

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция