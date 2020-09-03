Пострадавших из-за пожара на Луганщине военных представят к госнаградам

Военнослужащих, которые пострадали при оказании помощи в тушении пожара в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области, представят к государственным наградам. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран.



Во время поездки в Северодонецк в составе правительственной делегации Таран сообщил, что командир роты старший лейтенант Токарев получил 48% ожогов во время вывода техники из района пожара, а младший сержант Батраченко во время эвакуации техники получил 20% ожогов тела.



«Сейчас они получают необходимую помощь», — рассказал Таран.



Он добавил, что пострадавшие воины будут представлены к государственным наградам.



Таран также опроверг информацию о большом количестве уничтоженной техники. По его словам, огонь уничтожил одну боевую машину пехоты и один грузовик «Урал».

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