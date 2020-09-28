Тищенко вошел в парламентскую законодательную группу по Донбассу

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко вошел в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Когда президент шёл в парламент, его главным тезисом, за который проголосовала вся страна, был мир. Поэтому сегодня мы находим новое решение и я и правда являюсь одним из членов этой группы», — сказал Тищенко в ходе брифинга во время заседании фракции.



Он также заявил, что подробности о работе новой группы, задача которой помочь президенту в установлении мира в Украине, будут вскоре сообщены обществу.



«Не все так хорошо, как хотелось бы. Именно поэтому президент и мы, как его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний, как народных депутатов, как граждан этой страны», — добавил Тищенко.



Ранее Тищенко рассказал о первом участии в работе парламентской группы по законодательным изменениям по Донбассу: «Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача — объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил мир».



О создании группы по написанию законов для мирного урегулирования на Донбассе стало известно в конце августа.

Ресторатор Николай Тищенко до начала своей политической карьеры был также известен участием в различных телешоу. В частности, он вел программу «Ревизор», был членом жюри в проекте «МастерШеф».



Тищенко приходится кумом главе Офиса президента Андрею Ермаку.