В Раде создадут группу по написанию законов для мира на Донбассе. По письму Кравчука решения пока нет

В Верховной Раде создадут рабочую группу или временную специальную комиссию для наработки законодательства, которое касается мирного процесса урегулирования конфликта на Донбассе и Минских соглашений.
Об этом журналистам сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура по итогам расширенного заседания комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Поводом для заседания послужило обращение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, в котором он попросил депутатов уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов 25 октября Минским соглашениям.
Качура отметил, что решение относительно постановления еще не принято. «Будет ли вноситься изменение в постановление? Этот вопрос еще будет решаться. Мы будем проводить дополнительные консультации с депутатами всех фракций», — сказал он.
Также комитет пришел к выводу, что на сегодняшний день нет условий для проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, добавил Качура. Он напомнил, что украинская власть не согласна с пунктами Минских соглашений, в которых указано, что выборы в ОРДЛО проводятся до возвращения контроля над границей Украине. «Минские соглашения можно модернизировать», — заявил депутат.