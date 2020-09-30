Грызлов обвинил Киев в срыве «Минска» из-за желания вернуть ОРДЛО на своих условиях

Полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что деоккупация отдельных районов Донбасса на украинских условиях противоречит Минским договоренностям. Так он прокомментировал заявление Офиса президента Украины о том, что главной целью делегации Киева в ТКГ является возвращение временно оккупированных территорий исключительно на украинских условиях.



«Это принципиально противоречит самой основе минских соглашений», — заявил Грызлов после очередной видеоконференции контактной группы в среду (ТАСС).



По его мнению, последствия позиции Украины катастрофичны.



«Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению "Минска", к исполнению своих прежних предвыборных обещаний», — сказал он.



Как утверждает полпред РФ, накануне на совещании подгрупп контактной группы представители киевской делегации вновь признали, что постановление Верховной Рады нарушает Минские соглашения.

«Показательным является и решение президента [Владимира] Зеленского о выводе из состава делегации Украины в контактной группе Витольда Фокина — единственного профессионала, который называл вещи своими именами, понимал и публично озвучивал важность ответственного выполнения украинской стороной комплекса мер», — подытожил Грызлов.

Ранее президент Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.