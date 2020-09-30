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Зеленский уволил Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу

30 сентября 2020, 13:17

Зеленский уволил Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Витольд Фокин уволен с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

В сообщении на сайте президента отмечается, что что Витольд Фокин «отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства».

«Представлять государство на любом уровне — это не шанс для личных взглядов и амбиций, это — безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа», — подчеркивается в сообщении.

Также на Банковой заявили, что для Зеленского принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, «всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и действовали справедливо».

«Работа украинской делегации в Трехсторонний контактной группе продолжится на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины», — подчеркнули в Офисе президента.

Там указал, что главной целью украиснкой делегации, как и всего государства, является возвращение «исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установления длительного мира».

В сообщении также подчеркивается, что условия временной оккупации части территории Украины «нельзя просто назвать миром», закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории. «Нужно вывести из Украины все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, провести полную деоккупацию и вернуть Украину контроль над частью границы с Россией. Только это может быть путем к настоящему миру», — резюмировали в Офисе президента.

На заседании парламентского комитета 29 октября Витольд Фокин сказал, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией.

После этого глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокину следует выйти из переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы. Также исключить Фокина из ТКГ призвал глава МВД Арсен Аваков.

Фокин был назначен первым заместителем главы украинской делегации на переговорах в ТКГ 18 августа.

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